Comolli'den Gomis açıklaması

Galatasaray formasıyla attığı gollerle takımının şampiyonluğunda önemli bir pay sahibi olan ve ardından Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hlilal'a transfer olan Bafetimbi Gomis, tatil için geldiği İstanbul'da Damien Comolli ile bir görüşme ygerçekleştirdi.



Gerçekleşen görüşmeyle birlikte, transfer konusunda kafalarda soru işareti bıraktı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'den konuyla ilgili açıklama geldi. Gomis'in arkadaşı olduğunu söyleyen Comolli, "Kendisi İstanbul'da olduğu zaman görüşüyoruz ama başka bir şey yok. Transfer görüşmelerini halka açık yerlerde yapmıyorum" ifadelerini kullandı.