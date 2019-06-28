Marcao'ya İtalya'dan talip var.. 12 Milyon Avro

Galatasaray’da transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdaki futbolculara gelen teklifler dikkat çekiyor. Galatasaray'ın devre arasında Portekiz’in Chaves kulübünden 4 Milyon Avro'ya aldığı stoper için Atalanta son teklifini arttırdı.



Başarılı performansıyla dikkatleri çeken Brezilyalı stoper, İstanbul’da Galatasaraylı idarecilerle görüşecek. İtalyan ekibinin, 23 yaşındaki stoper için Sarı-Kırmızılılara ilk etapta 10 milyon Avro ödemeye hazır olduğu ancak İtalyan ekibinin teklifi arttıracağı da belirtildi.

İtalya basını ise Fatih Terim'in, Sambacı stoperi 25 milyon Avro'dan aşağı satılmamasını istediğini belirtti.