Doğan Erdoğan resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Avusturya'nın Lask Linz takımında forma giyen Doğan Erdoğan'ı transfer ettiğini KAP'a bildirdi.

Trabzonspor, 22 yaşındaki oyuncu için Avuzturya 2. Lig ekibi Juniors'a 200 bin Avro bonservis bedeli ödeyecek. Erdoğan'ın bir sonraki satışı ve kiralama durumunda %10 pay verilecek.

Doğan Erdoğan ise önümüzdeki sezon ve 2021/2022 sezonuna kadar 1 Milyon 200 Bin Türk Lirası kazanacak.

Bordo-Mavili ekibin Başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan tören sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün genç ve yetenekli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Uzun süredir takip ettiğimiz, futbol ve sosyal hayattaki karakterine güvendiğimiz, takımımızda olduğu için de çok mutlu olduğumuz bir futbolcuyu Trabzonsporumuza kazandırdık. İnşallah Doğan da beklentilerin de üzerinde çok iyi performans sergileyerek camiamıza yakışan bir dönem geçirecektir. Hem kulübümüz hem de Doğan için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Türkiye’ye ve Trabzonspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten genç oyuncu Doğan Erdoğan ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle vatanıma, Türkiye’ye döndüğüm için çok mutluyum. Trabzonspor’a gibi büyük bir camiaya geldiğim için de daha çok mutluyum. Yeni sezonda elimden geleni yapıp Trabzonspor’a en iyi şekilde faydalı olmak istiyorum. Daha önce de altyapılardayken 6-7 sene önce Trabzon’a gelmiştim, burada çok top koşturmuştum. Buraya yabancı değilim, biraz değişmiş ama havası hâlâ aynı. Bir Karadeniz çocuğu olarak burada olmak beni çok mutlu ediyor. Takımdaki arkadaşların çoğu benim arkadaşım. Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür hepsi milli takımdan arkadaşım. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.