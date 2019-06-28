Başakşehirli eski futbolcudan Fatih Terim'e ağır eleştiri

Medipol Başakşehir'in yollarını ayırdığı Rus futbolcu Kudrayshov, ülke basınında Sport Express'e geçtiğimiz sezonla ilgili geniş bir röportaj verdi ve son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu.



CLİCHY İLE REKABET ETMEM ZORDU

En az 10 maç oynarsam sözleşmemi uzatma seçeneğim vardı. Ben 8 maç oynadım. Sezon sonu yönetimle konuştum. Clichy benim pozsiyonumda oynuyordu. Güçlü bir futbolcu ve onunla rekabet etmek zor. Bunu anladım. Forma giyemeyeceğim için ayrıldım. Kimse bana oynama garantisi vermeyecekti çünkü. Rus Milli takımındaki yerimi kaybetme tehlikem vardı.



CUMHURBAŞKANI VEYA SİYASİ KESİMDEN HİÇ KİMSE SOYUNMA ODASINA GELMEDİ



Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın siyasi kesimlerle ilişkisi olup olmadığı yönündeki soruya evet yanıtını veren Kudrayshov, bunun dışında "Hayır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soyunma odasına geldiği yönündeki haberler doğru değil. Bu hiç olmadı. Kulübün 8 hissedarı vardı. Sadece bir kişiyle iletişim kuruyorduk. Diğerleri maçlara geldi ama soyunma odasına hiç inmedi.

GALATASARAY'DA BİLE MAAŞLAR GECİKİYORDU



Türkiye'de en iyi kulüplerin bile finansal açıdan sorunlar yaşadığını duyrdum. Başakşehir'de her şey nispeten normal. Şampiyon olan Galatasaray'da bile maaşlarda gecikme söz konusu.

NEDEN ŞAMPİYON OLAMADINIZ?



Ne olduğunu bilseydim bunu anlatırdım. Takımımız makine gibiydi. Beşiktaş maçının ilk yarısından sonra sakine makine kapatıldı ve tekrar açılmadı. Ne oldu bilmiyorum. Muhtemelen küçük hatalar, detaylar belriledi. Kulüp başkanı her şeyi doğru yaptı. Hakem kararları ve basının yardımıyla pomplanan bir Galatasaray vardı. Çok fazla faktör vardı. Eğer ne olduğunu bilseydik emin olun avantajımızı korur ve şampiyon olurduk.

FATİH TERİM'İN BU HAREKETLERİ SAHADA ÇİRKİN GÖRÜNÜYOR



Galatasaray'ın hakemler üzerinde etkisi var. Galatasaray'ı Fatih Terim çalıştırıyor ve Başakşehir'in stadının adı da Fatih Terim. Terim, basında birçok kez konuştu. Başakşehir'in siyasi anlamda destek aldığını söyledi. Ülke liderlerinden hiçbir şekilde yardım gelmedi. Terim çk etkili bir insan. Sahada sürekli hakemlerle konuşuyor, onlarla diyalog haline giriyor. Galatasaray - Başakşehir maçında da bunu gördüm ve çok çirkin görünüyor.



SORU CEVAP



Türkiye'de en beğendiğin futbolcu?



- Atiba



Türkiye'de tanıştığın en garip futbolcu?



- Arda Turan



En iyi stat?



Avrupa'da en gürültülü statlardan biri olarak Beşiktaş'ın stadı gösterilirdi. Neden Beşiktaş'ı söyledim? Leipzig'in başına gelenleri okudum çünkü. Ancak Galatasaray'ın stadıyla kıyaslanamaz. (FutbolArena)