Spor dünyası Kadıköy'ün geleceğini konuştu

Kadıköy Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen toplantıya çok sayıda spor yazarı, öğretim üyesi, sporcu katıldı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın kısa bir süre katıldığı toplantının moderatörlüğünü gazeteci Bağış Erten üstlendi. Kadıköy'de sporun konuşulduğu ve yaklaşık 4 saat süren toplantıya FIFA kokartlı hakem Lale Orta, Milli basketbolcular Cihat Levent, Murat Didin, milli voleybolcu Burcu Hakyemez, eski TSYD Başkanı Attila Gökçe, teknik direktör Önder Özen, gazeteciler Emrah Kayalıoğlu, Caner Eler, Kaan Kural, Uğur Karakullukçu ve spor dünyasının önde gelen isimleri ile Kadıköy Belediyesi Meclis Üyelerinin sporcu kökenli isimleri katıldı.

“SPOR SÖZLEŞMESİ YAPMAK İSTİYORUZ”

Kadıköy’ün spor alanında gelişmesi için çalışmalar yürüteceklerini söyleyen Şerdil Dara Odabaşı “Yapacağınız şeylerin ayağı yere basan, karşılığı olan, ulaşılabilir ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Biz Kadıköy’de sporu nasıl geliştiririz, Kadıköy’de sporu nasıl teşvik ederiz diye düşünüyoruz. Olimpiyatlara nasıl sporcu yetiştiririz diye düşünüyoruz. Kadıköy belediyesinin spora nasıl baktığını gösteren, bir nevi spor anayasası anlamına gelecek bir spor sözleşmesi hazırlamak istiyoruz. Bu anayasa sporcunun yetişmesine yatırım yapmak isteyenler için Kadıköy belediyesinin yol haritası olacak” diye konuştu. Kadıköy’ün spor politikalarına yönelik önerilerini sunan sporcular yeni spor alanlarının oluşturulması, yaşlıların spora yönlendirilmesi, kadın koşusu, çocuk ve gençlerin spora yönelmesi, olimpiyat sporcusu yetiştirilmesi gibi önerilerde bulundular.

MAHALLELER VE MESLEK GRUPLARI İLE TOPLANTILAR DÜZENLENİYOr

2020-2024 Stratejik Planı için ‘Anlat Kadıköy’ projesi kapsamında düzenlenen toplantılarda her kesimden yurttaş, nasıl bir Kadıköy’de yaşamak istediklerini, öneri ve düşüncelerini Kadıköy Belediyesi ile paylaşıyor. Farklı meslek grupları ile düzenlenen görüşmelerde ise sanat, spor, sağlık, eğitim gibi alanları ilgilendiren meslek grupları ile odak gruplar halinde toplantılar düzenleniyor. Öte yandan Kadıköy’ün 21 mahallesinde düzenlenen toplantılarda yurttaşların fikirleri alınıyor.



