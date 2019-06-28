Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama

"Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir. Yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir."



''Yapılandırmaya konu olan borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir. Kulüplerin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir.''