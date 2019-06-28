"Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir. Yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir."
''Yapılandırmaya konu olan borçlar, iki yılı anapara geri ödemesiz olmak üzere toplam beş yıl süre ile vadelendirilecektir. Kulüplerin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir.''
Türkiye Bankalar Birliği'nden açıklama
Türkiye'deki futbol kulüplerinin borçlarını yapılandırması için proje geliştiren Türkiye Bankalar Birliği son duruma dair açıklamada bulundu.
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Yayınlanma tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma, 19:27
"Kulüplerimiz ile ilgili bankalar arasındaki yapılandırma çalışmaları devam etmektedir. Yapılandırmada borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu değildir."