Adem Büyük: Çok mutluyum

''Öncelikle çok mutluyum. Türkiye’nin en büyük camiasına geldiğim için gururluyum. Bana güvenenleri, inananları mahcup etmemek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ederim.''



''Böyle büyük bir camiada, böyle büyük bir taraftarı arkanıza alıp oynarsanız daha da iyi olursunuz. Geçen sene bunun örneğini gördük. Bu sene de inşallah aynı şekilde devam eder. Yeni şampiyonalara yelken açarız.''