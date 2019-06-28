Mustafa Cengiz: Galatasaray'da transferler bitmez

Yeni transferleri değerlendiren Mustafa Cengiz, ''3'ü de çok değerli futbolcular. 2'si zaten taraftarlarımızın bildiği futbolcular. Galatasaray'a, camiaya yakışır şekilde terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerini ve futbolculuk kumaşlarını sergileyeceklerine inanıyoruz. Valentine çok genç bir futbolcu, Nijeryalı, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edeceğini ve ilerde defansı toparlayıcı olacağına inanıyoruz ve camiaya hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.'' sözlerini kullandı.



''GALATASARAY 12 AY BUNA ÇALIŞIR''



Transferlere devam edeceklerini belirten Cengiz, ''Transfer durmaz, Galatasaray 12 ay buna çalışır. Ben scout ve teknik ekibimize teşekkür ederim, onların çalışmaları durmuyor. Taraftarımıza olan takımın en iyi, en geniş kadroyla sürmesi ve FFP kuralları içinde devam etmesi için gereğini yapacağız.'' dedi.