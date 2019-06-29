Ryan Babel'den Beşiktaş açıklaması

Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Babel, kişisel Youtube hesabından yayımladığı videoda yeni takımı Galatasaray ve Beşiktaş'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Youtube hesabından yeni takımıyla sağlık kontrollerinden geçtiği ve Türk Telekom Arena'da yı gezdiği sahneleri kişisel YouTube hesabında paylaşan 32 yaşındaki Hollandalı, "Hangi takıma gideceğinizi daha önceden bilemiyorsunuz. Daha önce Beşiktaş için oynadığımın farkındayım. Biliyorum, bu çoğu kişi için tartışılacak bir hamle. Ama söylediğim gibi, bu futbol. Daha önce de birçok kez yaşandı. Bu, insanların çok endişelenmesi gereken bir şey değil. Oynadığım tüm takımlara saygı duyuyorum. Önüme bakmalıyım" diyerek Sarı-Kırmızılı takıma transferini değerlendirdi.