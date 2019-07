Ümit Karan: Bu paraları kim çaldı?

Kuzey Makedonya 1. Lig takımlarından Shkupi, yeni sezon hazırlıklarına Galatasaray'ın eski yıldız oyuncularından olan Ümit Karan'ın teknik direktörlüğünde Bolu'da başladı. Günde çift antrenman yapan Shkupi takımı, Temmuz ayı içerisinde Ermenistan’ın Pyunik takımı ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçı çalışmalarını da burada sürdürüyor.

Türkiye'de kulüplerin çok yüksek rakamlarda borçlarının olmasını, alt yapıdan oyuncu yetiştirerek Avrupa'ya satılamamasına bağlayan ve sert eleştirilerde bulunan Ümit Karan, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de bütün takımlar batık. Neden batıyorlar onu düşünmek lazım. Bu paralar nereye gitti, kim ne yaptı? Bu paraları kim çaldı? Bunları duyunca üzülüyoruz. Çok ağır sözlerde bulunmam gerekiyor aslında ama öyle de olmuyor. Kulüp sevgisi iddiası için yapılan yöneticilik zaman zaman hırsızlığa dönüşüyor. Bu çok hoş bir şey değil. Alt yapıya önem vermiyoruz. Alt yapıdan oyuncu çıkaramazsak kulüpler iflas etmek zorunda. Futbolcu satamıyorsunuz. Ajax'a bakıyorsunuz bir futbolcunun değeri 80-90 milyon. Bizim altyapıdan çıkan 3-4 tane futbolcu var. onlar da zaten yurt dışına gitti. Biz kendimize futbolcu yetiştiremezsek, oyuncuya yatırım yapmazsak olmaz. Yaş ortalamalarını düşürmemiz lazım. Ajax'ta oynayan yaş ortalaması 19. Biz hala ligde 28 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Bizim de artık gençleşmemiz lazım. Kendi oyuncularımızı yetiştirelim. Kulüp olarak para kazanalım. Bizim gelirimiz yok. Demek ki; bizim gelir kaynakları bulmamız lazım. Bizim gelir kaynağımız futbolcu yetiştirmek, Avrupa'ya futbolcu satmak. Aynı zamanda iyi futbolcu satmak için altyapıdaki hocalara da çok değer vermek lazım. Çünkü 12 ve 16 yaş gençlerin en önemli yaşıdır. Sadece teknik direktörlük olarak değil aynı zamanda fiziksel ve mental olarak da oyuncuları hazırlamak lazım. Futbolcu yetiştireceğiz… Bu saatten sonra kulüpleri biz kurtaramayız. Ya da bütün kulüpleri satmak zorundayız.

TÜRKİYE’DEN TEKLİF ALDIM

Karacasu beldesinde bulunan bir otelde antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Ümit Karan, Türk takımlarından zaman zaman teklifler geldiğini belirterek, “Profesyonel insanlarız. Zaman zaman teklifler alıyorum ama şuan benim bir hedefim var. Shkupi ile beraber ligde kafaya oynamak, gerekirse şampiyonluğa oynamak. Pyunik Ermenistan takımıyla Avrupa Kupası eleme maçımız var. O da çok zor bir maç olacak. Belki bir tur atlarsak çok keyifli olacak. 3'üncü turda belki bir Türk takımına rakip olarak çıkabilir” dedi.

BİZİM SEVDAMIZ HER ZAMAN SARI-KIRMIZI

Teknik direktörlük kariyerinde hayalinin her zaman Galatasaray olduğunu söyleyen Ümit Karan, “Ben futbol oynarken hayal ettiğim bir takım vardı. O da Galatasaray'dı. Nasip meselesi… Hayalimde her zaman Galatasaray var. Galatasaray sevgisi olduğu için isterim. Ama bundan sonra biraz daha profesyonel bakıyoruz. Futbolcular olarak daha duygusaldık ama teknik direktör olarak duygusallığı kenara atıyorsun. O takım, bu takım ayrımı yapmamak lazım. Ama bizim sevdamız her zaman sarı kırmızıdır” şeklinde konuştu.

GALATASARAY EN BÜYÜK ADAY

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yeni sezonda da şampiyon olacağını düşünen Ümit Karan, Şampiyonlar Ligi'nin de farklı bir havası olduğunu ifade ederek, “Galatasaray ne zaman bir yarışta varsa, en büyük adaydır. Bu sene de 3'üncü şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum. İyi bir kadrosu var. Oturmuş bir takım var. Finansal anlamda da Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir özelliği var. Farklı bir hava. Şampiyonlar Ligi'ne bir takım katılması takıma ayrı bir hava katıyor. Diğer takımlar, Beşiktaş, Fenerbahçe çok iyi sezon geçirmediler. Toparlama sürecine giriyorlar. Ama toparlanmak kolay değil, karşında hazır bir takım var. Galatasaray'ın iyi takviyelerle en büyük aday olduğunu düşünüyorum” dedi.

FUTBOLU FUTBOLDAN GELENLERİN YÖNETMESİ GEREKİYOR

Kendisinin yöneticilik hedefinin olmadığını ancak Hamit Altıntop'un Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde bulunmasını çok önemli bir adım olarak gören Ümit Karan, “Futboldan gelenin futbolu yönetmesi gerekiyor. Basketten gelen basketi yönetiyor. Başarısı ortada. Artık futbolda da bir adım oldu. Belki küçük bir adım oldu ama başlangıç. Bu kulüplerde yönetim için de geçerli. Sponsorluk yada iş insanları olabilir ama futbolu ve transferleri futboldan gelen insanlar yönetmeli. Aksi halde bu hale geliyorsunuz, yönetici olarak yine başa dönüyorsun. Çünkü herkes bir rantın peşinde. Hamit kardeşime bir kez daha hayırlı olsun. Artık bir değişim şart. Yoksa biz Türk futbolunu kurtaramayız” şeklinde konuştu.