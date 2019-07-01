Trabzonspor’a Nijeryalı dünya yıldızı

Trabzonspor'dan ilk transfer geldi

Trabzonspor'dan ilk transfer geldi Trabzonspor, Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre 20 yaşındaki oyuncu, bordo-mavili kulüpten 2019-2020 sezonu için 340 bin TL kazanacak.