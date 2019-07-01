Trabzonspor’a Nijeryalı dünya yıldızı

Trabzonspor, Nijeryalı orta saha oyuncusu John Obi Mikel ile iki yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 1 Temmuz 2019 Pazartesi, 01:47

Trabzonspor, daha önce Chelsea, Tianjin Teda ve Middlesbrough'da forma giyen Nijeryalo orta saha John Obi Mikel ile resmen anlaşmaya varıldığını açıkladı. Mikel, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Bordo-Mavililer bu transfer için bonservis ücreti ödemeyecek.


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