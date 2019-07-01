Trabzonspor’a Nijeryalı dünya yıldızı

Trabzonspor, daha önce Chelsea, Tianjin Teda ve Middlesbrough'da forma giyen Nijeryalo orta saha John Obi Mikel ile resmen anlaşmaya varıldığını açıkladı. Mikel, 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Bordo-Mavililer bu transfer için bonservis ücreti ödemeyecek.
Serbest statüde bulunan, Nijerya Milli Takımının kaptanı, Profesyonel Futbolcu John Mikel Obi ile kulübümüze transferi konusunda bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.— Trabzonspor Kulübü (@Trabzonspor) 30 Haziran 2019
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