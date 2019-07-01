Chelsea'den 5 futbolcusuna veda

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott, dün sözleşmelerinin bitmesinin ardından Chelsea'den ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.

Chelsea, ocak ayında Juventus'tan kiralık olarak takıma katılan Gonzalo Higuain'in 36 milyon avroluk satın alma ve 18 milyon avroluk kira uzatma maddelerini kullanmadı.

Londra ekibi, Gary Cahill, Kyle Scott ve Eduardo'ya yeni mukavele önermezken, 39 yaşındaki kaleci Rob Green ise daha önce emekliliğini açıklamıştı.