Fikret Orman: Bankalar Birliği süreci kötü yönetildi

"Lisans talimatı, yaklaşık 1 sene önce göreve geldiğimizde yaptığımız ilk şeydi. Talimatnameyi biz yazdık ve kulüplere gönderdik. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un UEFA'ya sevk edilmesi sürecinde, UEFA bizden yeni bir talimatname bekliyordu."

"Herkes aynı fikirde olmayabilir, diğer kulüplerin endişelerini de anlıyoruz ama bu talimatname UEFA'ya gönderildi. Bunları yapmadığımız takdirde, Türkiye 6 ya da 7. futbol ekonomisiyken çok daha geriye gidecek."

"Bankalar Birliği süreci kötü yönetildi. Sanki kulüplere yönetim atanacak gibi bir algı oluştu. Öyle bir şey yok. Karşılıklı olarak menfaatlerimizi korumak için oturup konuşacağız."