Fenerbahçeliler sağlık kontrolünden geçirildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, Ulus'taki Liv Hospital'da rutin sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
AA
Yayınlanma tarihi: 1 Temmuz 2019 Pazartesi, 13:55

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbol A takımı, Ulus'taki Liv Hospital'da rutin sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Kontroller kapsamında EKO, efor, solunum ve fonksiyon testleri uygulanan oyuncuların, kardiyoloji, göz, kulak-burun-boğaz ve genel cerrahi başta olmak üzere tüm branşlarda muayeneden geçirildikleri aktarıldı.

Takım doktoru Burak Kunduracıoğlu'nun gözetiminde gerçekleştirilen kontrollerde yer alan Serdar Aziz, Jailson, Michael Frey, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Victor Moses, Oğuz Kağan Güçtekin, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan, Harun Tekin ve Alper Potuk'un fotoğrafları kulüp tarafından paylaşıldı.

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Harun Tekin, Alper Potuk, Mehmet Ekici, Ozan Tufan, Serdar Aziz