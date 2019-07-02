"beIN Sports ile görüşmelerimiz devam edecek"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı ve Kulüpler Birliği başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşun geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Herkese Büyük İş Düşüyor"

Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Türk futbolunun ilerlemesi için herkisi iş düştüğünü belirterek "Bütün kulüpler yayıncı kuruluş ile iyi ilişkiler kuruyor. Türk futbolunun ilerlemesi için ürünün pazarlanması gerekli. Bu bir tek beIN Sports sayesinde değil kulüplerin de içinde olması lazım. Yayıncı kuruluş ile görüşme gayet güzel geçti." dedi.

"Görüşmeler Sürecek"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ise yayıncı kuruluşun Türkiye'de kalmak istediğini belirterek, "beIN Sports Türkiye'ye çok önem veriyor. Dünyada spora önem vermekte ve yayınları bulunmakta. Görüşmeler ve toplantılar sürecektir. Şu anda bir sorun yok. Türkiye'de bulunan 81 milyon nüfus ve güçlü ekonomisi nedeniyle beIN Sports burada bulunmak istiyor" ifadelerini kullandı.