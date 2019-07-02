Okan Buruk'tan Vedat Muriç açıklaması

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, takımının antrenmanı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, iyi bir takım kurmak iztediklerini belirterek "Savunma ve diğer bölgelere transfer yapacağız. Aramızdan ayrılacak isimler de olacak. Ancak kampta herkesi görmek istiyoruz. Bir sene öncesinden daha iyi bir takım kurmayı hedefliyoruz" dedi.

"Vedat Muriç ile görüşmelerimiz oldu"

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın trasfer listisinde olan Çaykur Rizesporlu oyuncu Vedat Muriç ile açıklamalarda bulunan Okan Buruk, "Vedat Muriqi istediğimiz oyunculardan. Fenerbahçe ve Galatasaray da istiyor. Değerli bir oyuncu. Onunla çalışmayı çok isterim. Görüşmelerimiz oldu. Rizespor'un beklentileri var. Görüşmelerimiz oldu ancak resmi teklifimiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir ile sözleşmesi bitmesinin ardından eski kulübü Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu ile ilgili şöyle konuştu:

"Emre Belözoğlu çok önemli ve değerli bir oyuncu. Emre'ye Fenerbahçe'de başarılar diliyorum. Onun eksikliğini kapatmak biraz zor ama biz burada oyuncularımızla birlikte bu eksikliği doğru bir şekilde kapatmaya çalışacağız"

"Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok ayrılacak mı? sorusuna ise Buruk, "Gazetelerde her gün bir oyuncumuz gidiyor. Gazetelere inansak, burada 10 oyuncumuz olmazdı. Adı geçen isimler takımda kalacak" yanıtını verdi.