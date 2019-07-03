Kartal'a Alman orta saha

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. 8 Temmuz tarihinde topbaşı yapacak olan siyah-beyazlılarda yönetim, bu tarihe kadar en az 2 ismi kadroya katmanın çalışmalarını yapıyor. Daha önce Khedira'nın gündeme geldiği Beşiktaş'ta, bu futbolcunun maliyetinin yüksek olması nedeniyle başka isimlerle görüşmeler başladı. Kartal'ın gündemindeki son isim ise Hamburg'la sözleşmesi sona eren Lewis Holtby. 28 yaşındaki Alman orta saha oyuncusunun bonservisi olmaması nedeniyle, Beşiktaş bu futbolcuyu uygun maliyetle kadroya katmak istiyor. Geçtiğimiz sezon Almanya 2. Ligi'nde mücadele eden Hamburg'la lig ve kupada toplam 31 maça çıkan Holtby, 5 gol atıp 6 da asist yapmıştı. Holtby, 3 kez de Almanya Milli Takımı'nın formasını giydi. Alman futbolcu, 2015 yılında Tottenham'dan Hamburg'a 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.