Trabzonspor'a Obi Mikel şoku

Trabzonspor’un yeni transferi Obi Mikel’den kötü haber geldi. Bordo-mavili ekibin transferini resmen açıkladığı Nijeryalı futbolcu, ülkesiyle mücadele ettiği ve kaptanlığını yaptığı Afrika Uluslar Kupası’nda sakatlandı.

Turnuvanın geri kalanını kaçıracak

Nijerya basınındaki haberlere göre deneyimli futbolcu Madagaskar ile oynadıkları son maçta dizinden sakatlandı. Bu yüzden 59. dakikada oyundan çıktığı ve yerine Alex Iwobi’nin girdiği hatırlatıldı, konuyla ilgili ‘Mikel Afrika Uluslar Kupası’nın geri kalanını kaçıracak’ başlıklı haberlere imza atıldı.

Yetkililer oynamayacağını doğruladı

Sağlık ekibinin gerçekleştirdiği tetkikler sonucunda oyuncunun durumunun ciddi olduğunun ortaya çıktığı bildirildi. Nijerya Milli Takımı yetkililerinin, Obi Mikel’in cumartesi günü Kamerun ile yapılacak ikinci tur maçında oynamayacağı bilgisini verdikleri, turnuvanın geri kalanında oynamayacağı yönünde korkular bulunduğu iletildi. (Skorer)