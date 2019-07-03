Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçti., Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Avcı; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Abdullah Avcı Sağlık Kontrolünden Geçti
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçti.
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Yayınlanma tarihi: 3 Temmuz 2019 Çarşamba, 16:18
Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçti., Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.