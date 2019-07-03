Abdullah Avcı Sağlık Kontrolünden Geçti

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, yeni sezon öncesi sağlık kontrollerinden geçti., Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.



Detaylı kan tetkikleri yapılan Avcı; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.