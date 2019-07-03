Trabzonspor'a bir genç oyuncu daha...3 yıllık anlaşma

Trabzonspor, genç oyuncu takviyelerine devam ediyor. Bordo-Mavili ekip şimdi de Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de forma giyen orta saha oyuncusu Ahmet Canbaz’ı 3 yıllığına kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

21 yaşındaki futbolcu Bordo-Mavili ekipten ilk sezon için 625 bin TL, sonraki iki yıl için ise 630 bin TL kazanacak.

Trabzonspor'un bu transfer için ödeyeceği ücretler de belli oldu. Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ahmet Canbaz'ın kulübümüze transferi konusunda, Werder Bremen Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Werder Bremen Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 125 bin Euro ödenecektir.

Ayrıca, Werder Bremen Kulübüne;

Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 15 resmi maçta (Süper Lig veya UEFA) oynaması ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalınması halinde 100 bin Euro, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, o ana kadar Werder Bremen'in hak ettiği tutarı aşan kısmının %20'si, ödenecektir" denildi.

"En doğru yere geldi"

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki imza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ahmet Canbaz’dan beklentisinin büyük olduğunu kaydetti. Başkan Ağaoğlu, “Ahmet, Türkiye’deki hatta dünyadaki en doğru yere geldi. Genç oyunculara verdiğimiz önem herkesin malumu. Ahmet de onlardan biri ve kendisinden beklentimiz çok büyük. Ahmet, zorlu bir mücadelenin içine girecek. Oynadığı mevkide çok zorlu rakipleri var. İnanıyorum ki Avrupa’nın en iyisi olacak” dedi.

Trabzonspor’a geldiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Ahmet Canbaz da, şunları söyledi: “Heyecanlı ve gururluyum. İnşallah burada elimden gelen her şeyi yapacağım ve formayı alacağıma da inanıyorum. İnşallah herkes için en iyisi olur.”