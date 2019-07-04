Seçim öncesi apar topar sahaya el koydular!

31 Mart seçimleri sonrası İBB'yi yaklaşık 47 gün yöneten kayyımın, alelacele Ataşehir Sitespor sahasını devrettiği ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu'nun 6 Mayıs'ta görevden alınmasında sonra 23 Haziran seçimlerini beklemeden Yukarı Dullu'daki 9047 metrekarelik hazine arazisi, üst kullanıcı pozisyonundaki Sitespor Kulübü'ne sorulmadan, İBB kayyım yönetiminin kararı ile Gençlik Spor Bakanlığı'na verildi. Sitespor Kulübü Başkanı Cihan Bilgin, 23 Haziran seçimleri öncesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen yetkililerin ellerindeki Cumhurbaşkanlığı kararnamesini göstererek, tesisin boşaltılmasını istediklerini söyledi.

Bakanlık yetkililieri çevredeki gençleri kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutmak için 30 yıl önce İBB teşviki ile kurulan İstanbul Site Spor’un sahasındaki tespit, tahsis ve tahliye işlemlerini de başlattı.

1990 yılında spor alanı olarak belirlenen dönemin iktidarı tarafından İBB’ye verilen 2 parsellik arazi, bölgenin en büyük amatör küme kulübü olan Sitespor başta olmak üzere diğer federe ve gayrı federe kulüplere tahsis edilmişti. O günden sonra Sitespor Kulübü Dernreği 30 yılı aşkın süredir su, elektrik ve doğal gaz gibi giderleri ödemeye başladı. Ecrimisil yükümlülüğünü de yerine getiren Sitespor'un binlerce amatör futbolcuya ev sahipliği yapan sahanın bakımını ise Ataşehir Belediyesi üstlenmişti. Kapısına kilit vurulacağı günü bekleyen Sitespor sahasının büyük olasılıkla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt yapılacağı öğrenildi.

Böylelikle 23 Haziran öncesi miting alanlarında, "Kayyım yönetimini uyarıyorum, 23 Haziran öncesi kenti bağlayıcı kararlar almayın" diyen Ekrem İmamoğlu'nun iddiaları doğru çıktı. İstanbul'da birçok tesisin ve arazinin çeşitli bakanlıklara dağıtıldığı biliniyor.