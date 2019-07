‘3 Temmuz kumpastır’

Fenerbahçe Kulübü, 2010-2011 sezonunun ardından yaşanan 3 Temmuz sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Sarı-Lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan paylaşımda, 8 yıl önce Fenerbahçe’nin kapkara bir güne uyandığı belirtildi. Söz konusu süreçte 11 puan geriden gelerek sezonun şampiyon tamamlandığı aktarıldı ve “2011-12 sezonunda çok daha güçlü bir kadro kurma hedefinde, ekonomik olarak çok iyi durumdaydık! Tırnaklarımızla kazıyarak geldiğimiz, 5 branşta birden şampiyon olduğumuz, bir spor kulübünün olabileceği en güzel noktada, Fenerbahçemizi daha da güzel günler bekliyordu. 3 Temmuz 2011 sabah 06.00 sularında, ellerindeki sonsuz güç, polis, savcı, hakim, medya hepsi bir arada, arkalarındaki karanlık destekle kurguyu başlattılar” denildi. “3 Temmuz bir kumpastır, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen” ifadesinin kullanıldığı açıklama, şu şekilde son buldu: “Yoğurulduğu Atatürk sevgisi, sahip olduğu milli değerlerin gücü, milyonların bağlılığıyla dimdik duran Fenerbahçe’yi, şike kumpasıyla yıkmak, yok etmek, ‘kendilerine mahkum etmek’ istediler. Ve 3 Temmuz kumpasında, Fener’in ışığı, milyonların uyanışı, bir ülkenin ayağa kalkışı oldu! Bugün bir kez daha daha yüksek ses ve inançla ‘3 Temmuz bir kumpastır, milyonlarca taraftarımızla yerle bir edilen! Sonsuza dek yaşa Fenerbahçe.”

Koç: UEFA’nın kararını bekliyoruz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sarı-Lacivertli kulübün dergisindeki yazısında birçok konuya değindi. İşte Koç’un öne çıkan ifadeleri:

* Karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen Fenerbahçe çatısı altında üstlendiğimiz bu önemli göreve layık olmak adına her zaman ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim. Mali bağımsızlığımız için attığımız adımlardan biri olan Fener Ol kampanyasında üç ayı geride bırakırken Türkiye’nin en büyük camiası olduğumuzu bir kez daha gösterdik.

* Kampanyamızın ilk üç ayında hedeflediğimiz rakamın dörtte birine ulaşmış olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu Türkiye çapında bugüne kadar yapılmış en büyük kitlesel destek çalışmasıdır ancak daha gidecek çok yolumuz var.

* Futbol Takımımızın yeni sezon yapılanmasında UEFA Disiplin Kurulu’nun vereceği kararın bizzat etkili ve bağlayıcı olduğunu daha önce de dile getirmiştim. UEFA kararını bekliyor olmakla birlikte gerekli tüm çalışma ve hazırlıklar da bir yandan bu karardan bağımsız şekilde yürütülüyor. Hocamızın beklentileri, takımımızın eksikleri ve giden oyuncularımızdan boşalan pozisyonlar için kulübümüzün imkânları doğrultusunda en iyi, en doğru ve en faydalı isimler üzerinde görüşmelerimiz devam ediyor.

* Geride bıraktığımız ay, 2019-20 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta Sezonu Futbol Takımı kombinelerini satışa çıkardık. Bu sezon tüm kalbimle inanıyorum ve biliyorum ki taraftarlarımız yine takımımızın yanında olacak; ilk saniyeden son düdüğe dek Fenerbahçe’nin en büyük gücü olacaklar. Her zaman olduğu gibi camiamızın coşku, heyecan ve birlikteliği, kulübümüzü yarıştığı her kulvarda başarıya ulaştıracak en önemli güç olacak.

Kararlılığımız 3 Temmuz 2011'den farksızdır

* Bu ay şanlı Fenerbahçe tarihinin en önemli dönüm noktası olan hain terör örgütü FETÖ kumpasının, 3 Temmuz 2011’in, 8. yıl dönümünü geride bıraktık. Bugüne dair söylemek istediklerimiz kelimelere sığmayacak olsa da şunu şahsım ve tüm camiam adına dile getirmek isterim ki; kumpas olduğu, tuzak olduğu, kurgu olduğu sayısız kez kanıtlanmış bu davanın verilecek Yargıtay kararıyla artık sona erdirilmesi vazgeçmeyeceğimiz en büyük talebimizdir. Bu konuda kararlılığımız 3 Temmuz 2011 gününden farksızdır. O dönem, camiamız, başkanımız Aziz Yıldırım’ın liderliğinde, yöneticileri ve taraftarlarıyla Fenerbahçesine kalkan olmuş, tek vücut olarak bu zulme karşı kulübüne sahip çıkmayı başarmıştır. Bu camia pek çok farklı konuda görüş ayrılığı yaşayabilir ancak şartlar ne olursa olsun, 3 Temmuz kumpası bizleri aynı amaç altında bir araya getiren gerçeğimizdir. Temmuz ayında ülkemiz adına hiçbir zaman unutulmaması gereken bir başka olay da 15 Temmuz tarihidir. FETÖ’nün alçak darbe girişimiyle bu sefer de ülkemizin bağımsızlığına kast ettiği bu günde, millet olarak verdiğimiz mücadeleyi saygıyla hatırlıyor; hayatlarını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.