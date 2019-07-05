Toprak: Stattaki marşlar AKP'yi rahatsız etmesin

Sporda şiddet ve düzensizliğe ilişkin 6222 sayılı yasanın 20 maddesinin yenilenmesine ilişkin kanun teklifindeki 'biyometrik takip' maddesinin geri çekilmesi ve yasadaki değişikleri değerlendiren CHP İstanbul Milletvekili ve eski Spor Bakanı Erdoğan Toprak, "Sporseverler elektronik bilet uygulaması ile sıkıntı yaşarken bir de biyometrik uygulama ile taraftarı fişleme girişimi söz konusuydu. Taraftarın potansiyel suçlu olmadığını savunduk.İlgili bölüm yasadan çıkarıldı. Ayrıca taraftarın maç öncesi yeme içme alanlarındaki kısıtlamaları da geri çekildi" dedi. Toprak TBMM'deki konuşmasında şu konuşmayı yaptı: “Siz statlara giden seyircilerin kendilerini ifade etmesinden rahatsız oluyorsanız bu yanlıştır. Maça giderken hep beraber marş söylemenin nesi kötü? Maça giderken hep beraber toplanırlar, "İzmir'in dağlarında çiçekler açmış" derler. Bu rahatsız etmemeli. İzmir'in dağları Türkiye'nin bağımsızlık mühürünü vurduğu yerdir. "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" denmesinden rahatsız olmamalıyız. O zaman Nene Hatunlar, Karayılanlar Mustafa Kemal ile bağımsızlık mücadelesi verdiler ve biz bundan gurur duyuyoruz. En son da "Her şey çok güzel olacak" dendi. Bundan da rahatsız olunmamalı. Ne denseydi yani? "Her şey kötü olacak" mı denseydi? Hatta sayın Cumhurbaşkanı daha güzel olacağını söyledi” şeklinde konuştu.

Toprak, son olarak biyometrik verilerin kopyalanması konusunda, “Türkiye'nin biyometrik konusunda atması gereken adımlar var. İlerde ihtiyaç olabilir ama Türkiye şu anda buna hazır değil. Bugün daha ihtiyacımız olan maddelere gelirseniz size destek veririz çünkü biz sporu her zaman partiler üstü görmüşüzdür. Kanun içerisinde 3-4 tane çapanoğlu var, bir tanesi Passolig, bir tanesi biyometrik verilerin kopyalanmasıdır, bir de deplasmanda seyir alanlarıdır. Seyir alanları eski kanunda spor alanı tanımı olduğu için statla sınırıydı. Ama siz seyir alanını genişettiniz. Bunun anlamı, bir deplasman otobüsünün İstanbul-Ankara yolculuğunda taraftar yaptığından sorumlu. Eğer vatandaş orada durup yemek yese, bir duble de alkol alsa, hemen ceza geliyor. Umarım düzeltmişsinizdir. Seyir alanını daraltmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Toprak, konuşmasında yabancı sınırına da parmak batı ve şunları söyledi: “Bu kanun nereden çıktı derseniz, bu kanun spor alanı tanımının, müsabaka/seyir tanımı olarak değiştirilmesinden sonra çıktı. Bu öncelik değildi. Kanunu hazırlayan iki bakanım karşımda oturuyor. Dopingteki aldığınız mesafeden dolayı teşekkür ediyorum. Ama Türk sporunun çok daha büyük öncelikleri var. Kulüpler uluslararası alanda başarı kaydetmiyor. Dünyada elemeleri geçemeyen bir milli takım var. Bu durumu düzeltemiyoruz çünkü Türkiye'yi yabancı cenneti yaptınız. Türkiye'nin büyük kulüplerinde 14 yabancı sporcu olursa, Türk sporcusu nasıl başarılı olur? Bu sene şampiyon olan takım 11 yabancıyla sahaya çıkıyor. Efendim futbol özerkmiş karışamayız. Ama borç 10 trilyon olunca sizin kapınıza dayanıyorlar. Olur mu öyle şey? Ben 40 milyon gencimin kaderini tek bir kanuna mı teslim edeceğim? Anayasa değişecekse, getirin değiştirelim. Ama bunu TFF'ye ihal ederek bunun içinden çıkamayız.”