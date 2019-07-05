TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Zekeriya Alp başkanlığındaki ilk toplantısını yapan MHK'de görev dağılımı gerçekleştirildi.
MHK'de görev dağılımı şöyle oldu:
Başkan: Zekeriya Alp
Başkan vekili: Oğuz Sarvan
Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu: Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen
Eğitim, Planlama, Çalışma ve Analiz Grubu: Yunus Yıldırım, Murat Ilgaz, Turgay Güdü, Hamza Işın, Zihni Aksoy, Ahmet Şahin
Plaj futbolu, futsal, BAL ve kadın hakemler sorumlusu: Zihni Aksoy
1. Bölge sorumlusu: Ahmet Şahin
2. Bölge sorumlusu: Yunus Yıldırım
3. Bölge sorumlusu: Zihni Aksoy
4. Bölge sorumlusu: Ünsal Çimen
5. Bölge sorumlusu: Hamza Işın
6. Bölge sorumlusu: Turgay Güdü
7. Bölge sorumlusu: Murat Ilgaz
8. Bölge sorumlusu: Hamza Işın