Fenerbahçe'de Volkan Demirel'e Comolli vetosu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın takımda görmek istediği Volkan Demirel için Sportif Direktör Comolli'nin karşı çıktığı öğrenildi.

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam eden Fenerbahçe'de gözler Volkan Demirel gelişmesine çevirildi. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın transfer raporunda "Mutlaka takımda kalmalı" dediği tecrübeli eldivenle sözleşme uzatılmasına Damien Comolli'nin karşı çıktığı belirtildi.

Fransız Sportif Direktör'ün takımdaki kaleci sayısının fazlalığı nedeniyle bu transfere soğuk bakması sonrası Başkan Ali Koç ve yönetim de kararsız kaldığı öğrenildi.