Fenerbahçe'den açıklama: Tesislerimizden gönderilmiştir

Fenerbahçe Spor Kulübü, yeni transfer Allahyar Sayyadmanesh ile kampa gelen ve fotoğrafları basına yansıyan şahıs hakkında resmi sitesinden açıklama yaptı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Sosyal medyada oluşan gündem hakkında ivedi bir bilgilendirme gerekliliği doğmuştur.



Yeni transferimiz Allahyar Sayyadmanesh ile kampa gelen ve fotoğrafları basına yansıyan şahıs, sadece birkaç günlüğüne futbolcumuza yardımcı olmak üzere tesislerimize gelmiştir.



“Kulübümüzün resmî çalışanı değildir.”



Fenerbahçemizin çatısı altında görev yapacak her kişi hakkında, Fenerbahçedeğerleri kapsamında tüm konularda detaylı araştırma yapılıp son karar Fenerbahçemiz değerlerine uygun şekilde verilmektedir.



Futbolcumuzla birlikte geçici olarak birkaç günlüğüne Farsça çeviri yapmak üzere kampa gelen bu şahıs an itibariyle tesislerimizden gönderilmiştir.



Camiamızın bilgisine sunarız.



FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"