Vedat Muriqi'de Fenerbahçe iddiası

Skor'dan Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Vedat Muriqi'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Alınan bilgiye göre, ayağından geçirdiği sakatlık nedeniyle evinde istirahat eden ancak transfer görüşmelerini aksatmadan yürüten Semih Özsoy, Çaykur Rizespor Kulübü ile her konuda anlaşıldıktan sonra Muriqi'in menajerini evine davet etti.

Menajer Haluk Canatar'ın bizzat katıldığı, Muriqi'in de telekonferansla dahil olduğu görüşmede taraflar her konuda anlaşmaya vardı. Yapılan son görüşmenin ardından Muriqi transferi Fenerbahçe açısından olumlu sonuçlanırken resmi açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor.

(SKOR)