Galatasaray'da Vincent Aboubakar sesleri

Yeni sezon hazırlıklarına şampiyonluk hedefiyle başlayan Galatasaray, bir dönem Beşiktaş forması giyen Kamerunlu golcüm futbolcu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Yeni sezon hazırlıklarına için topbaşı yapan galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına odaklandı. Sarı-Kırmızılılar, Portekiz'in Porto kulübünde forma giyen Kamerunlu futbolcu için girişimlere başladı. TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, golcü futbolcuyu kiralamak için Porto ile görüşmelerini sürdürüyor.

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Vincent Aboubakar, geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta forma giyebilmişti. 27 yaşındaki golcü futbolcu, 4 gol attı, 2 de asist yaptı.