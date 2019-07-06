Lille'den bomba açıklama: Yusuf Yazıcı bize gelmek istiyor

Trabzonspor’daki performansıyla Avrupa kulüplerini peşine takan Yusuf Yazıcı için Fransız kulübü Lille’in ısrarı sürüyor. Lille, Yazıcı için Trabzonspor’a 20 milyon Avro’nun yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 15 pay teklifinde bulunmuştu ancak Bordo-Mavili yönetim, Lille’in bu teklifini kabul etmemişti.

Lille Başkanı Gerard Lopez; Fransız basınına yaptığı açıklamada, Trabzonspor’un yıldızıyla ilgilendiklerini ve Yusuf’un da kendilerine katılmak için istekli olduğunu dile getirdi. Yusuf Yazıcı’yı transfer etmek istediklerini belirten Lopez, “Yusuf ilgilendiğimiz oyunculardan biri. Yaşı ve potansiyeli nedeniyle onu takımımızda görmeyi istiyoruz. O da Lille’in bir parçası olmak için oldukça istekli” dedi. Lopez, milli futbolcu için henüz Trabzonspor’la anlaşma sağlayamadıklarını da sözlerine ekledi.

Yusuf Yazıcı Fransız ekiple anlaşması halinde Zeki Çelik'in ardından takımdaki ikinci Türk futbolcu olacak.