Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın ve 10 Temmuz Çarşamba günü yapılacak. 32 takımın mücadele ettiği turdaki rövanş karşılaşmaları ise 16-17 Temmuz tarihlerinde oynanacak.