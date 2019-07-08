Hasan Kartal, Vedat Muriç'in maliyetini açıkladı

TRT Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Muriç için Fenerbahçe'den 3,5 milyon euro civarında para alacağız. Alacağımız oyuncularla birlikte 5 milyon euroyu bulur" dedi.

Abdurrahim Albayrak ile Vedat Muriç transferi hakkında görüşmesinin olmadığını ifade eden Hasan Kartal, "Vedat Muriç, Galatasaray'ı istiyorum havasında değildi. Biz Fenerbahçe'ye daha yakın olduğumuzu kendisine söyledik. Fenerbahçe'den alacağımız oyuncuları teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz belirleyecek" dedi.