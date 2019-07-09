Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Gana'yı penaltı atışlarıyla eleyen Tunus, çeyrek finalde Madagaskar'ın rakibi oldu.

Afrika Uluslar Kupası çeyrek final eşleşmeleri şöyle:

Uzatmalarda da skorun değişmemesi üzerine penaltı atışlarına geçildi. Rakibine penaltılarda 5-4 üstünlük kuran Tunus, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta Tunus, Yassine Khenissi'nin 73. dakikada ağları havalandırmasıyla öne geçse de Gana 90. dakikada oyuna giren Tunuslu Rami Bedoui'nin 90 2'de kendi kalesine gol atmasıyla eşitliği sağladı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Gana ile Tunus, İsmailiye kentinde karşı karşıya geldi.

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Gana'ya penaltı atışlarında 5-4 üstünlük sağlayan Tunus, çeyrek finale yükseldi.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…