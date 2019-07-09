Vedat Muriç'in maliyeti belli oldu

Yeni sezonda 5'nci transferini Vedat Muriç'i kadrosuna katarak gerçekleştiren Fenerbahçe'de golcü futbolcunun maliyeti ortaya çıktı.

Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan golcü futbolcu Vedat Muriç'in bonservis bedeli ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler 25 yaşındaki golcü futbolcu için Çaykur Rizespor'a 3.5 Milyon Avro bonservis bedeli ve 3 oyuncuyu bonservisiyle Oğuz Kağan'ı ise kiralık olarak verecek.

Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferi için Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon Avro bonservis bedelinin yanında Burak Albayrak, Tarık Çetin ve Mahsun Çapkan'ı bonservisiyle, Oğuz Kağan'ı ise kiralık olarak verecek.