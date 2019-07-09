Serena Williams'a Wimbledon'da ceza

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ABD'li tenisçi Serena Williams, korta zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin dolar para cezası aldı.

Turnuvanın organizatörleri, elendiği üçüncü tur maçında kullandığı olumsuz ifadeler nedeniyle de İtalyan Fabio Fognini'ye 3 bin dolar para cezası verdi.

Turnuvanın dördüncü turunda İspanyol Carla Suarez Navarro ile karşılaşan 11 numaralı seribaşı Serena Williams, rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale çıkmıştı.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da 8. şampiyonluğunu kovalayan 37 yaşındaki Williams, organizasyon öncesinde antrenman kortlarında hazırlanırken raketiyle çim korta zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin dolar para cezasına çarptırıldı.

ABD'li tenisçi Serena Williams, korta zarar verdiği gerekçesiyle 10 bin dolar para cezası aldı.

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