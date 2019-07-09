Beşiktaş'ın yeni yıldızı İstanbul'da

Yeni sezonda Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde iddialı kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Alman futbolcunun transferinde sona yaklaştı. Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg forması giyen 28 yaşındaki futbolcu Lewis Holtby ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirtti. Transfer görüşmelerinde aksilik olmazsa resmi açıklamanın ve imzaların bu hafta içerisinde atılacağı kaydedildi.

Siyah-Beyazlı ekip, 28 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemeyecekken, Alman orta sahaya ise yıllık 1 milyon 800 bin Avro maaş verileceği belirtildi.

İstanbul Havaalanı'ndan Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne geçen Alman orta saha, geçen sezon 31 resmi müsabakada forma giyerken, 5 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Holtby, kariyerinde daha önce Tottenham Hotspur, Fullham ve Schalke 04 gibi takımlarda forma giydi.