Kayserispor, Yasir ve Ozornwafor'u transfer etti

Sarı-Kırmızılı takımın başkanı Erol Bedir, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'den Yasir'i ve Galatasaray'ın yeni transferi Ozornwafor'u kadrolarına kattıklarını açıklayan Bedir, "asir Subaşı, Deniz Türüç transferinden bağımsız olarak bize gelecek. Fenerbahçe'yle anlaştık. Bunu söylemekte bir sakınca görmüyorum. Ozornwafor için de Galatasaray'la anlaştık. eniz çok akıllı, pırıl pırıl bir çocuk. Türkiye'de oynayan bir futbolcu, 'Ben Fenerbahçe'ye gitmem diyebilir mi?'. Fenerbahçe, Türkiye'nin en köklü camialarından biri. Galatasaray ve Beşiktaş'ta da oynamama lüksü olamaz. Oyuncumuz nereyi isterse oraya göndeririz. Transferde 24 saat değil, 24 dakika bile çok önemli. Aklınızın ucundan bile geçmeyen oyunculara teklifler gelebiliyor. Bekleyip görelim, bir hafta içinde Deniz'in gideceği veya gitmemesi halinde sözleşmesinin uzatıldığını göreceğiz" ifadelerini kullandı.