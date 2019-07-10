Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, uzun süredir yollarını ayırmaya çalıştığı Nabil Ghilas'ın sözleşmesini feshetti. İzmir ekibinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Nabil Ghilas'la yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Ghilas'a devam eden spor yaşantısında başarılar dileriz" denildi. Göztepe'ye 2017 yılında Gaziantepspor'dan 3 yıllığına transfer olan Cezayirli santrfor, geçen sezon 8 maçta görev alıp, 1 gol atmıştı.
Göztepe'de beklenen ayrılık gerçekleşti
Sarı-kırmızılı kulüp, Nabil Ghilas ile yollarını ayırdığını açıkladı.
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Yayınlanma tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba, 15:32