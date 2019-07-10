Mustafa Tokgöz: Bu yıl çok umutluyuz

Sarı-kırmızılı kulübün Karpuzatan mevkisinde bulunan Kadir Has Tesisleri'nde yapılan antrenmanı takip eden reklam ve pazarlamadan sorumlu yönetici Mustafa Tokgöz, Kayserispor'a destek kampanyası başlatacaklarını söyledi. Tokgöz, transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Teknik heyet uğraş veriyor. Takımımızı sezona hazırlıyor. Bu yıl çok umutluyuz. Başarılar göze çarpacaktır. Transfer konusunda bilgi veremem ama çok ciddi bir altyapı çalışması var. Aylar önceden belirlenen listeler var. Yönetici arkadaşlarımızın çalışmalarını görüyorum. Bu sezon köklü bir çalışma yapıyoruz. Kayseri halkının, iş adamlarının ve taraftar kesimlerinin kulübe uzak kaldığını düşünüyoruz. Vakıf destek çalışmalarımız başlıyor. Yakında kampanya duyurumuzu da yapacağız. Ciddi bir gönül bağı kuracağız. İnşallah çok güzel şeyler olacak" diye konuştu.

'HİKMET HOCA GENÇLERE ÖNEM VERDİĞİ İÇİN BURADAYIM

Antrenman sonrasında açıklama yapan Kayserispor'un Sarıyer'den transfer ettiği futbolcu Mert Kula ise sarı-kırmızılı kulübe geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Kendisini diğer Süper Lig takımlarının da istediğini kaydeden Mert Kula, "Kayserispor'u tercih ettim. Çünkü Hikmet Karaman gençlere önem veriyor. Dört gündür çok iyi antrenmanlar yaptırıyor. Herkesin geliştiği açık, ortada. Çalışmalar daha yeni başladı. Her şey kampın sonunda daha iyi olacaktır. Takıma adapte olmaya çalışıyorum. Takımda herkes sıcakkanlı. Çalışmalara en iyi şekilde devam edeceğim" dedi.