Ahmet Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi

Trabzonspor, Arjantin ekiplerinden Estudiantes forması giyen stoper Gaston Campi transferinde sona yaklaştı. Bordo-Mavili ekip, Arjantinli stoper Gaston Campi’yi yarın Trabzon'a getirerek resmi sözleşmeyi imzalatacak.

Trabzonspor'un 1 yıllığına kiralayacağı 1.93 boyundaki stoper ile 700 bin Avro karşılığında anlaştığı öğrenildi. Oyuncu şehre geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve hemen ardından Karadeniz ekibine imza atacak.

Başkan Ağaoğlu Açıkladı

28 yaşındaki Arjantinli stoperin Türkiye'ye geleceğini söyleyen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Gaston Campi transferi ile Mehmet Yiğit Alp Bey ilgileniyor. Kendisi transferi çok yakinen takip diyor. Bugün ya da yarın Türkiye'ye gelmesi söz konusu, geliyor. Her şey planlarımız doğrultusunda gidiyor. O konuda sıkıntı yok. Herkes sabırlı olsun. Biz gereğini yapacağız, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.