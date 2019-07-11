Dorukhan Toköz'de ısrar sürüyor

Ülkemizde bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, Udinese'ye Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz için ısrarını sürdürüyor.
İlk teklifi Beşiktaş yönetimi tarafından reddedilen Serie A ekibi, yeni bir teklifle Siyah-Beyazlı yönetimin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İtalyan medyası, Udinese’nin teklifini 10 milyon Avro’ya kadar çıkartabileceğini duyurdu. Siyah-Beyazlı yöneticilerin, istedikleri şartların oluşması halinde, yeni yapılacak transferlere de kaynak yaratmak amacıyla Dorukhan’ın satışına onay vereceği öğrenildi.
2018 yazında 150 bin Avro karşılığında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a transfer olan 23 yaşındaki genç oyuncu Dorukhan, özellikle sezonun ikinci yarısı gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti.