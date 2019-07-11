Dorukhan Toköz'de ısrar sürüyor

Ülkemizde bir dönem Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor, Udinese'ye Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz için ısrarını sürdürüyor.

İlk teklifi Beşiktaş yönetimi tarafından reddedilen Serie A ekibi, yeni bir teklifle Siyah-Beyazlı yönetimin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İtalyan medyası, Udinese’nin teklifini 10 milyon Avro’ya kadar çıkartabileceğini duyurdu. Siyah-Beyazlı yöneticilerin, istedikleri şartların oluşması halinde, yeni yapılacak transferlere de kaynak yaratmak amacıyla Dorukhan’ın satışına onay vereceği öğrenildi.