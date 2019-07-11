Galatasaray, Sevilla ile görüşmelere başladı

Galatasaray Kulübü, Fernando Reges'in transferi konusunda İspanyol Sevilla Kulübü ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fernando Francisco Reges'in transferi konusunda Sevilla Football Club S.A.D. ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Brazilyalı oyuncu sabah saatlerinde Türkiye'den ayrılarak İstanbul Havalimanı'ndan Lizbon'a gitmişti.

Sarı-Kırmızılı ekibin bu transferden yaklaşık olarak 4.5 Milyon Avro gelir elde edeceği belirtildi.