MKE Ankaragücü, Altay Bayındır'a teşekkür etti

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün altyapısında yetişen, gelişimiyle kısa sürede A takıma yükselen, kaptanlığımızı yapan ve bu süre zarfında kulübümüze saha içi ve saha dışında büyük katkıları bulunan evladımız Altay Bayındır'a kattığı değer için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verildi