Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün altyapısında yetişen, gelişimiyle kısa sürede A takıma yükselen, kaptanlığımızı yapan ve bu süre zarfında kulübümüze saha içi ve saha dışında büyük katkıları bulunan evladımız Altay Bayındır'a kattığı değer için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun." ifadelerine yer verildi
MKE Ankaragücü, Altay Bayındır'a teşekkür etti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Fenerbahçe ile 4 yıllık anlaşma sağlayan genç kaleci Altay Bayındır için teşekkür mesajı yayımladı.
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Yayınlanma tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe, 13:39