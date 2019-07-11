Sivasspor, Bolu kampında

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa devam eden kırmızı-beyazlı ekip, 6. günde sabah ve öğlen çalıştı.

Sabah erken saatlerde kamp otelinin sahasında dayanıklılık koşusu yapan futbolcular, öğlen ise sahada çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması ile devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

İdmanda kaleciler Ali Şaşal Vural, Mamadou Samassa ve Muammer Yıldırım kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

Demir Grup Sivasspor, sezon hazırlıklarını akşam yapacağı antrenmanla sürdürecek.