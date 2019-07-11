Aymen Abdennour, Kayserispor'da

İspanya'nın Valencia kulübü, Tunuslu savunma oyuncusu Aymen Abdennour'un İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe, 15:49

Valencia kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi feshedilen Abdennour'un gelecek sezon Kayserispor forması giyeceği bildirildi.
Geçen sezonu Fransa'nın Marsilya takımında kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki stoper, forma şansı bulamamıştı.

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