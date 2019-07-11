Beşiktaş'ta imzalar art arda gelecek

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler transferlere çevrildi. Transfer çalışmalarına devam eden Siyah-Beyazlı ekip, geçen sezonun ikinci yarısında MKE Ankaragücü'nde forma giyen Tyler Boyd ve Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holtby'ı yakın zamanda açıklamayı planlıyor.

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'ten 2.4 milyon Avro bonservis bedeliyle kadrosuna katmaya hazırlandığı Tyler Boyd, İstanbul'a gelerek ve sağlık kontrollerinden geçmişti. Yeni Zelandalı futbolcu, Siyah-Beyazlı ekipten yıllık 1 Milyon Avro kazanacak.

Beşiktaş, transfer döneminde Boyd'un ardından kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği 28 yaşındaki Holtby'ı ise, bedelsiz olarak kadrosuna katmaya çok yakın. Alman basında yer alan haberlere göre, Keara Kartal, Holtby'ye 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 1.8 milyon Avro maaş teklif ettiği ve tarafların anlaştığı belirtildi.