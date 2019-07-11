Kayserispor, Galatasaray'dan Ozornwafor'u kiraladı

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İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'ın geçen hafta kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

knik Direktör Hikmet Karaman’ın istediği genç stoperin, bugün veya yarın kampa katılması bekleniyor.

1999 doğumlu genç oyuncunun transferini Kayserispor, Başkanı Erol Bedir, dün akşam Galatasaray'dan Ozornwafor'u 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattıklarını duyurdu.

Galatasaray'ın 28 Haziran'da 300 bin Avro'ya kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u, İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1 yıllığına kiralıyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'ın geçen hafta kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

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