Kayserispor, Galatasaray'dan Ozornwafor'u kiraladı

İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'ın geçen hafta kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe, 16:15

İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'ın geçen hafta kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın 28 Haziran'da 300 bin Avro'ya kadrosuna kattığı Valentine Ozornwafor'u, İstikbal Mobilya Kayserispor'a 1 yıllığına kiralıyor.

1999 doğumlu genç oyuncunun transferini Kayserispor, Başkanı Erol Bedir, dün akşam Galatasaray'dan Ozornwafor'u 1 yıl kiralık olarak kadrosuna kattıklarını duyurdu.

knik Direktör Hikmet Karaman’ın istediği genç stoperin, bugün veya yarın kampa katılması bekleniyor.

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