TFF Kurulları belirlendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, bünyesinde görev yapan kurulların başkan ve üyelerinin belirlendiğini açıkladı.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyeleri Mehmet Erol, Ahmet Can Acaroğlu, Canan Sarı, Veli Tolu, Mehmet Sağlam ve Recep Şencan’dan oluştu

Murat Balcı’nın başkan olduğu Tahkim Kurulu’nu ise Emine Yazıcıoğlu, Yusuf Öksüzömer, Osman Baturhan Dursun, Murat Erbilen, Eyüp Kul, Haluk Sonsuz oluşturdu.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, kurullarda yer alan isimler şu şekilde:

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU (PFDK)

Başkan:

Aytaç Yüksel

Asil Üyeler:

Mehmet Erol, Ahmet Can Acaroğlu, Canan Sarı, Veli Tolu, Mehmet Sağlam, Recep Şencan

Yedek Üyeler:

Fatih Hasbal, Zülküf Türkoğlu, Zuhal Bereket Baş, Tamer Sağcan, Deniz Aksoy, Ali Atay



TAHKİM KURULU

Başkan:

Murat Balcı

Asil Üyeler:

Emine Yazıcıoğlu, Yusuf Öksüzömer, Osman Baturhan Dursun, Murat Erbilen, Eyüp Kul, Haluk Sonsuz

Yedek Üyeler:

Abdürrahim Güneşdoğdu, Alper Türközmen, Tuğçe Dinçer, Mehmet Karcıoğlu, Savaş Yarkın, Yakup Önder Mercangöz



UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM KURULU

Başkan:

Celal Candan

Asil Üyeler:

Kenan Kenan, Yavuz Aksoy, Tarkan Erdal, Başbuğ Pınarbaşı, Sidar Tunca, Yasin Eker

Yedek Üyeler:

Alper Çağrı Yılmaz, Elif Demirhan, Armağan Üçer, Oğuz Turhan, Halit Öğün, Seyit Kıvanç Koç