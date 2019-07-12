Balçova, kupaları topladı

Takım kaptanları kupa sevinçlerini Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile paylaştı.

İzmir Amatör Futbol Liginin değişik yaş kategorilerinde mücadele eden Balçova Belediye Termal Spor, neredeyse tüm yaş gruplarında şampiyon olarak büyük bir başarı elde etti.

Balçova’nın; U 12, U 13, U 14, U 15, U 17 ve U 19 futbol takımları, 2018-2019 sezonunda İzmir içinde ve bölge genelinde yapılan müsabakalarda şampiyonluğu göğüsledi. Bu takımları arasında U 17 ve U 19 takımları Türkiye şampiyonasında da İzmir’i temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyon takımların kaptanları ve antrenörleri, takımlarını temsilen Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’yı ziyaret etti.

Kupa sevincini kendisi ile paylaşan futbolcuları tebrik eden Başkan Çalkaya, "Biz çocuklarımıza hem kötü alışkanlıklardan uzak durmaları hem de sağlıklı bireyler olmaları için spor eğitimi veriyoruz; ancak takımlarımız bu eğitimi çok ileri seviyelere taşıyarak şampiyonluklar elde etti.

Kaptanlarımız ve hocalarımız aracılığıyla tüm sporcularımızı kutluyorum" diye konuştu.