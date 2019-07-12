Galatasaray'da hedef Milli oyuncu

Teknik Direktör Fatih Terim önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Transfer dönemi içerisinde Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'u kadrosuna katan Sarı-Kırmızı ekip, Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu transfer etmek için kollarını sıvadı.

Fatih Terim'in de isteği doğrultusunda İspanya LaLiga ekiplerinden Celta Vigo'lu oyuncu için harekat başladı. Sarı- Kırmızılılar, 3 milyon Avro kiralama, 5 milyon Avro da satın alma opsiyonuyla İspanyol ekibinin kapısını çalacağı bildirildi.

Trabzonspor’da 2017-2018 sezonunda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren 25 yaşındaki oyuncu, İspanyol ekibe 6 Milyon Avro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.