Fenerbahçe'nin ilk hazırlık maçında rakip Boluspor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, yarın akşam saat 19.00'da Boluspor ile Atatürk Stadı'nda hazırlık maçına çıkacak. Futbolseverler, hazırlık müsabakasını 20 ile 60 TL arasında değişen bilet fiyatları ile izleyebilecek.

2019-2020 sezonuna Düzce Topuk Yaylası’nda hazırlanan Fenerbahçe'nin TFF 1.Lig takımı Boluspor'la yapacağı hazırlık maçında Tayfun Tasalı yardımcı hakem olarak görevlendirdi.

Bolu Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak olan müsabakanın bilet fiyatları ise şu şekilde:



Numaralı Tribün: 60 TL

Kapalı Tribün: 40 TL

Maraton Tribün: 20 TL

Kale Arkası Tribün: 20 TL

Misafir Tribün: 20 TL

Sarı-Lacivertlilerin hazırlık maçları ve rakipleri ise şöyle:

23 Temmuz - Udinese

25 Temmuz - Hertha Berlin

30 Temmuz - Bayern Münih

31 Temmuz - Real Madrid / Tottenham

7 Ağustos - Cagliari